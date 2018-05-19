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مدير أمن بنغازي يُناقش الخُطة الأمنية للمدينة خلال الفترة المقبلة

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

عقد مدير أمن بنغازي، وعضو الغرفة الأمنية المشتركة، العقيد صلاح هويدي، اجتماعًا، أمس، مع أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى.

وأفاد مدير مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي، وليد العرفي، بأنَّ الاجتماع بحث وضع خطة أمنية لمدينة بنغازي خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار العرفي، إلى أن الخطة الأمنية ستشارك فيها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة بنغازي من أجل تأمينها.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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