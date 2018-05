المتوسط:

عقد مدير أمن بنغازي، وعضو الغرفة الأمنية المشتركة، العقيد صلاح هويدي، اجتماعًا، أمس، مع أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى.

وأفاد مدير مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي، وليد العرفي، بأنَّ الاجتماع بحث وضع خطة أمنية لمدينة بنغازي خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار العرفي، إلى أن الخطة الأمنية ستشارك فيها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة بنغازي من أجل تأمينها.

The post مدير أمن بنغازي يُناقش الخُطة الأمنية للمدينة خلال الفترة المقبلة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية