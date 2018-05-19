تشكيل فريق مشترك بين بلدية بنغازي وشركة الكهرباء بالمنطقة الشرقية لهذا السبب

ليبيا – إجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة و عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار لإستعراض ما تم انجازه من إعادة إعمار الشبكة الكهربائية بعد تعرضها لاضرار جسيمة خلال السنوات الماضية.

الإجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء للمشاكل التي تواجه الشركة في استكمال مشروعاتها بمدينة بنغازي بما فيها أعمال الصيانة.

وأكد حمزة على إستمرار تواصلهم مع مسؤولي الدولة وعقد الاجتماعات المشتركة للخروج من الاختناقات وتجنب تذبذب التيار الكهربائي بالمنطقة وتوفير كافة الاحتياحات والمعدات والمستلزمات الخاصة بمكونات الشبكة.

من جانبه أثنى العبار على مجهودات الشركة العامة للكهرباء ودورها في إعادة صيانة الشبكة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق حول تشكيل فريق مشترك بين البلدية وشركة الكهرباء بالمنطقة الشرقية لمتابعة كافة الإجراءات والأعمال المرتبطة بنشاطها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية