المتوسط:

قامت وحدة المتفجرات بقوة الردع الخاصة، اليوم السبت الموافق 19 مايو 2018، من تفكيك عبوتين ناسفتين زرعتا بالطريق السريع بمنطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، قد أصدر قرارًا يقضي بإعادة تسمية «قوة الردع الخاصة» إلى جهاز أمني جديد باسم «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب».

The post قوة «الردع الخاصة» تُعلن تفكيك عبوتين ناسفتين بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية