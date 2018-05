المتوسط:

دعا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق لتطوير ودعم قطاع الإعلام والصحافة والنهوض به.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال بيان أصدرته المنظمة على خلفية اختيار طرابلس عاصمة للإعلام العربي 2019-2020، من قِبل مجلس وزراء الإعلام العرب، ” إن اختيار ليبيا كنائب أول لمكتب الدورة الـ 11 للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية كومياك، والتي انعقدت في العاصمة دكار في جمهورية السنغال يوم الـ 15 من مايو”.

وأضافت اللجنة، “أن هذا الاختيار له أهمية ورمزية خاصة للإعلام الليبي، من أجل أن يقوم بدوره الوطني في دعم مسار الحوار الوطني لإيجاد حل سياسي توافقي، إضافة إلى دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا”.

The post ” الوطنية لحقوق الإنسان” يطالب ” الرئاسي” بدعم الإعلام والصحافة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية