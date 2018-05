«البحث الجنائي» بـ أجدابيا يقبض على 37 مهاجرًا من جنسيات مختلفة

المتوسط:

قبض أفراد البحث الجنائي في أجدابيا، على عددٍ من المهاجرين غير الشرعيين، بعد مداهمة أحد أوكار مهربي الاتجار بالبشر في مدينة أجدابيا.

وقام أفراد البحث الجنائي أجدابيا، بمداهمة أحد المزارع في ضواحي أجدابيا، وتمكنوا من القبض على 37 شخصًا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية المختلفة «حبشي – تشادي – نجيري».

وشن أفراد البحث الجنائي، عقب ورود معلومات من أحد المواطنين بوجود مزرعة خلف مسجد الشروق الواقع بالحي الصناعي أجدابيا بها مجموعة كبيرة من الأفارقة متواجدين داخل المزرعة.

