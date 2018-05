“شورى مجاهدي درنة” يواجهون تقدم الجيش بأطفال المدينة كدروع بشرية

المتوسط:

تتواصل عمليات الجيش الليبي ضد إرهابيي مجلس شورى درنة المنحل على مختلف المحاور، وقد أكد المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، اندلاع اشتباكات في المدخل الغربي الجنوبي لدرنة والممتد من وادي جرم الي تمسكت”.

الجيش يواصل الضغط

وأعلن آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة اليوم السبت إطلاق اسم “الشهيد علي الدرناوي” على عمليات القوات الخاصة بمحور العمارات الكورية ووادي جرمة في مدينة درنة.

يشار إلى أن وحدات القوات الخاصة استلمت أحد محاور القتال في مدينة درنة صباح اليوم السبت وبدأت رفقة وحدات الجيش في المحاور الأخرى هجوماً عنيفاً على مواقع الجماعات الإرهابية التي تحاول إعاقة تقدمهم إلى مدينة درنة.

وكان رئيس إدارة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الليبي في مدينة بنغازي خليفة العبيدي، أعلن عن وصول تعزيزات عسكرية الخميس 17أيار(مايو)، إلى قوات الجيش الليبي في مدينة درنة من أجل مساندة الجيش في حربه على الإرهاب. وأكد أن “تعزيزات عسكرية جديدة وصلت إلى قوات الجيش الليبي في مدينة درنة متمثلة في مدرعات ودبابات وأسلحة ثقيلة وخفيفة”.

عملية الضغط المستمر من كل الاتجاهات من قبل الجيش على تنظيم مجلس شورى درنه الإرهابي المنحل، وتضييق الخناق عليهم ميدانيا جعلتهم يكشفون عن جوهرهم الإرهابي المتأصل، باستخدام المدنيين كدروع بشرية خلال الاشتباكات مع قوات الجيش كما أكدت المصادر المحلية.

الجوهر اللاإنساني

وقالت المصادر في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الجماعات المسلحة تزج بالأطفال في الصفوف الأولى للمعارك وتقبض على الذين يرفضون منهم وتقتادهم إلى أماكن مجهولة الأمر الذي يرجح احتمالية استخدامهم كرهائن حال تضييق الخناق عليهم.

وقال عنصر من القوات المساندة للجيش أحمد موسى رزق الله، إن “مسلحي شورى درنة الإرهابي يحاولون الزج بالمدنيين في المعارك لخلق العداء بين قوات الجيش والأهالي، لافتاً إلى أن الجيش يسعى لتحرير درنة يدرك ذلك ويتعامل مع الأمر بحذر، موضحا أن يوجه تحذيرات مستمرة بهذا الشأن ويطالب الشباب والمدنيين بعدم الانخراط في المعارك.

وأضاف إلى أن الإرهابيون يلجأون إلى الهروب لمناطق أخرى قريبة من درنة في ظل الحصار الخانق المفروض على المدينة، تاركا الشباب في ساحات القتال تحت ذريعة الدفاع عن المدينة.

ونوّه إلى أن أهالي المدينة استقبلوا قوات الجيش التي سيطرت على بعض المناطق بالترحاب، مؤكدين تضامنهم معهم في عملية تحرير المدينة.

وأوضح أنها توجه التحذيرات بشأن ذلك الأمر على مدار الساعة وتطالب الشباب والمدنيين بعدم الانخراط في المعارك.

وأشار إلى أن المناطق التي سيطرت عليها الجيش استقبلها الأهالي بالرايات البيض والترحيب وأكدوا على تضامنهم معهم في عملية تحرير المدينة.

المسماري ينبه

وكان أحمد المسماري الناطق باسم قوات الجيش قد حذر على صفحته على “الفيسبوك” مساء أمس الجمعة، أهالي مدينة درنة من عمليات قبض واعتقال تقوم بها العصابات الإرهابية داخل المدينة، مستخدمة سيارات تحمل شعارات وحدات القوات المسلحة التابعة لبرلمان طبرق، وأشخاص يرتدون قيافة عسكرية، مطالباً إياهم الانتباه لذلك وأخذ الحيطة والحذر.

وتخوض القوات المسلحة الليبية معركة انطلقت مطلع مايو / أيار الجاري، لتحرير درنة من عناصر تنظيم شورى المجاهدين الذي يضم عناصر من تنظيمات متعددة على رأسها تنظيم القاعدة.

من الأولى بالإنقاذ

استخدام المدنيين كدروع بشرية، يعبر عن جوهر فكر وسياسية هذه التنظيمات الإرهابية التي لا محرمات دينية أو إنسانية أو أخلاقية لديهم، وهي التي تستخدم الانتحاريين والسيارات المفخخة دون مراعاة إلى من هم الضحايا، أن فيما لازلنا نسمع من يقلب الحقائق بالدفاع عنهم، في حين أن المطلوب هو إنقاذ مدنيي درنة من إرهاب هؤلاء .. هؤلاء الإرهابيين فاقدي الضمير الإنساني.

