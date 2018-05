مراسلنا: الجيش الليبي توغل في ” تمسكت” معقل تنظيم أنصار الشريعة

المتوسط:

قالت مصادر عسكرية بالجيش الليبي لمراسل “المتوسط”، إن الوحدات العسكرية توغلت في منطقة “تمسكت” معقل تنظيم أنصار الشريعة، وأنها تخوض اشتباكات ضارية ضد عناصر التنظيم المسلح التي تستميت في الدفاع عن مواقعها”.

وأكدت المصادر،” أنه شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منها لضراوة الاشتباكات، في أصعب المناطق تحصنا لتلك الجماعات بسبب صعوبة تضاريسها الجبلية وارتفاعها عن سطح البحر.”

وأكدت المصادر،” أن المنطقة باتت قريبة من قبضة القوات المسلحة الليبية”.

