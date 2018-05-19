تركيا تقدم سلال رمضانية لـ1500 عائلة جنوبي ليبيا

قدمت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، السبت، سلات غذائية رمضانية إلى “صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية”، التابع لحكومة الوافق الوطني.

وقال فاتح كاراجا، منسق “تيكا” في ليبيا، إن المساعدات تقدر بحوالي 51 طنا من المواد الغذائية، وسيتم توزيعها على 1500 أسرة محتاجة جنوبي البلاد، بالتنسيق مع “صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية”. وأشار إلى أن السلة الواحدة تكفي العائلة لشهر كامل. وأضاف كاراجا أن “تيكا” تخطط لاستهداف مناطق أخرى في الجنوب، وبعضها في طرابلس، خلال الأيام المقبلة.

في السياق ذاته، قال محمد البكاي، رئيس مجلس إدارة “صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية”، إن السلات الغذائية، التي تسلمها الصندوق اليوم من وكالة “تيكا”، سيتم تسييرها إلى سبها وأوباري. وأوضح، أن المرحلة الثانية ستستهدف أقصى الجنوب الليبي في مدن غات والقطرون ومرزق. وتعيش ليبيا ظروفا صعبة نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والصراع على السلطة عقب ثورة أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي، أواخر 2011. ويشار إلى أن “تيكا” التابعة لرئاسة الوزراء التركية.

يذكر أن ليبيا تمتلك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم وأحد كبار مصدري النفط والغاز وتمتلك الدولة استثمارات وأصولية مالية وعقارية واستثمارية كبيرة في شتى أنحاء العالم، بالمقابل ترتفع فيها معدلات الفساد. وكانت ليبيا قبل العام 2011 خلال حكم الراحل معمر القذافي أحد أهم الدول التي توزع مساعدات في أغلب دول العالم الإسلامي التي تعاني أزمات اقتصادية وانسانية ، لاسيما الدول الإفريقية.

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