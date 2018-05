المتوسط:

قام أعضاء صندوق موازنة الأسعار، اليوم السبت، بتوفير السلع الأساسية كافة، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع هذه السلع بداية من يوم غدٍ الأحد، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار القائمين على الصندوق، إلى أنَّ السلع التي تم توفيرها هي: الأرز، والدقيق، والطماطم، وزيت الذرة، والمكرونة، والحليب.

