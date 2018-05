وفاة مواطن في إنفجار لغم ببنغازي

توفي مواطن في إنفجار لغم أرضي بمنطقة سوق الحوت في مدينة بنغازي.

وأفادت مديرة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فادية البرغثي، أن المواطن يدعى حبوب عبدالهادي عبدالونيس، البالغ من العمر 60 عاما أصيب بشظايا اللغم في أنحاء متفرقة من جسده.

جدير بالذكر أن عشرات المدنيين لقوا حتفهم جراء انفجار الألغام الأرضية التي خلفتها الجماعات الإرهابية في المدينة أبان الحرب ، وكذلك في ظل نقص الإمكانات اللازمة لتفكيك تلك الألغام.

