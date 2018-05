عميد «جالو»: قريبا.. إنشاء فرع للمصرف التجاري الوطني بالمدينة

المتوسط:

عقد عميد بلدية جالو الدكتور شعيب الأمين برفقة عضو المجلس محمد أشكينة، اليوم السبت، مع مدير إدارة المصرف التجارى الوطنى السيد البرانى ومدير إدارة المبانى خالد البوعيشى، للوقوف على آخر مستجدات إجراءات فتح فرع للمصرف بالمدينة .

وأكد «البرانى» جدية المصرف في فتح فرع له في بلدية جالو، حيت تمت ترسية أعمال التنفيذ على إحدى الشركات التى انطبقت عليها معايير الشركة، والتي من المقرر أن يتم توقيع العقد معها خلال الأيام القادمة.

