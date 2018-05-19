استمرار تعليق الدراسة بجامعة سبها إلى ما بعد عطلة عيد الفطر

أعلنت إدارة جامعة سبها، استمرار تعليق الدراسة بجميع الكليات الواقعة داخل المدينة إلى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى استئناف الدراسة في 23 يونيو المقبل.

وأوضحت إدارة الجامعة في بيانها، أن العمل مستمر بإدارة الجامعة وإدارات الكليات والمراكز التابعة لها، مطالبة من جميع منتسبيها الالتزام بأعمالهم والتقيد بالتواجد خلال ساعات الدوام الرسمي.

وناشدت إدارة الجامعة، كافة الجهات الأمنية التابعة للدولة للقيام بدورها وتكثيف جهودها لإنهاء هذه الأزمة وبسط الأمن بالمدينة، داعية الجميع إلى المحافظة على مرافق الجامعة وممتلكاتها.

وصدر هذا القرار، بسبب ما تشهده مدينة سبها من أوضاع أمنية متردية، أدت إلى عدم استقرار المواطنين وسوء أوضاعهم المعيشية، وتوالي سقوط القذائف من مصادر مختلفة وفي أنحاء متفرقة من المدينة طالت بعض مرافق الجامعة، أودت بحياة العديد من الأبرياء الآمنين مخلفة الرعب والدمار، بحسب ما ذكر البيان.

وأشار البيان، إلى أن استمرار تعليق الدراسة بجامعة سبها جاء حرصا على سلامة تجمعات الطلبة الدارسين بكليات الجامعة وحفاظا على أرواحهم، وذلك بناء على ما خلص إليه الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء الماضي بحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات الواقعة بمدينة سبها والكاتب العام والمسجل العام.

وشهدت مدينة سبها مؤخرا، تصعيدا عسكريا ومواجهات مسلحة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان في محيط مقر اللواء السادس جنوب المدينة، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى.

وأعلن المجلس الأعلى لمدن وقبائل فزان، عن تواصلهم إلى اتفاق مع أعيان قبيلة التبو الأحد الماضي، على إيقاف أي أعمال قتالية وعدم الدخول لأحياء المدينة، إضافة لوقف التصعيد الإعلامي.

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الأربعاء الماضي، تشكيل قوة عسكرية يكون قوامها لواء، وذلك لحماية وتأمين منطقة الجنوب.

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