الحكومة المؤقتة الموازية تدعو عميد بلدية سرت للتواصل معها

دعت الحكومة المؤقتة الموازية بالبيضاء، عميد بلدية سرت إلى التواصل معها بأسرع وقت لتوفير الاحتياجات الأساسية للمدينة، حتي تتمكن الحكومة من رفع المعاناة التي يعيشها المواطنين في سرت.

جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي نشر على الموقع الرسمي للحكومة، وأكد فيه أن الحكومة تتعامل مع الوضع العام بكافة مناطق ليبيا على حد سواء وخاصة في الجانب المعيشي والإنساني، حسب قوله.

وطالب العريبي، أعضاء المجلس المحلي لمدينة سرت بتحمل مسؤولياتهم والتواصل مع الحكومة المؤقتة، قائلا: “إننا لا نسعى إلى تحقيق أي مكاسب سياسية علي حساب قوت الليبيين” على حد تعبيره.

وتعيش مدينة سرت كغيرها من معظم المدن والمناطق في ليبيا من تدهور في الأوضاع الأمنية ومعيشية والاقتصادية، بسبب الأزمة السياسية التي تشهده البلاد منذ سنوات.

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