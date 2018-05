المتوسط :

رحب الإتحاد العام لطلبة ليبيا، اليوم السبت، بمخرجات اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية بمنظمة التعاون الإسلامي «الكومياك» التي عقدت بالعاصمة السنغالية داكار خلال الأسبوع الماضي

وأشاد الإتحاد، في بيان له تحصلت «المتوسط» على نسخة منه، بالجهود المبذولة للدفاع عن القضايا الوطنية في المجافل الأقليمية و الدولية، مثمنا اختيارالدولة الليبية كنائب أول لرئيس اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية بمنظمة التعاون الاسلامي.

وأكد الاتحاد بأن هذه الاجتماعات تعد دليل هام على تعافي و إعادة المكانة اللائقة للبلاد بالمنظمات الدولية متعددة الأطراف، مشيدال بالتواجد الفاعل بمنظومة التعاون الاسلامي باعتبارها ثاني اكبر مؤسسة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة.

شدد الاتحاد، على أهمية إيلاء العناية اللازمة للناشئة واليافعين وترسيخ قيم التضامن الإسلامي في أوساط الشباب ليكونوا فاعلين أساسين في عملية البناء تقديرا لسماحة الدين الاسلامي الحنيف، مشيدا بمستوى التضامن والروح الأخوية الصادقة التي أبدته الدول المشاركة والمؤسسات الوطنية الليبية كافة في حربها ضد مجموعات الإرهاب و التطرف.

The post «اتحاد طلبة ليبيا» يشيد بمخرجات اجتماع داكار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية