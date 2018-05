«بليحق» ردًا على المبادرة الفرنسية: الحل لا بد أن يكون «ليبي— ليبي»

المتوسط:

جرى مؤخرا تداول أنباء عن وجود مبادرة فرنسية أكد وجودها اليوم السبت 19 أيار (مايو) المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، عندما أعلن أن المجلس اطلع على المبادرة الفرنسية المقترحة لتسوية الأزمة الليبية.

وكذلك ‏القائمة بأعمال السفارة الأمريكية، ستيفاني ويليامز، بإعلانها أنَّ بلادها تدرس المبادرة الفرنسية لحل الازمة الليبية، حيثُ أبلغت «ويليامز» كل من زارها مؤخرًا بهذه الدراسة.

إحباط المبادرة الفرنسية

لكن بليحق قطع الطريق على التوجهين الفرنسي والأميركي عندما صرح لوكالة “سبوتنيك” أن المجلس لم يرد على المبادرة، لأنه يرى أن الحل لابد أن يكون “ليبي — ليبي”، وأنه لا وجود لأية مبادرات خارجية بشأن عملية التسوية في ليبيا، وأن الحل لابد أن يكون بيد أبناء الوطن لا بيد غيرهم.

وحدد بليحق “التاريخ الأولي لإجراء الانتخابات الرئاسية المحدد من قبل البرلمان، وهو أيلول(سبتمبر) 2018، وأنه يجرى العمل حاليا على التنسيق لتهيئة الأجواء وإعداد الترتيبات اللازمة لذلك”.

اللافت أن المتحدث باسم مجلس النواب اعتبر أن الاتفاق السياسي “انتهى وفشلت كل جهود تعديله، وبالتالي لا مناص من حلحلة المشاكل التي قد تعترض إقامة انتخابات خلال هذا العام”، مطالبا مجلس الدولة بالمرونة في تعامله مع الأزمة.

بليحق لم يكشف كيف سيتم تحقيق ذلك في ظل الانقسام؛ إن لم يكن الاشتباك السياسي، بعد فشل الحوار بين اللجنتين المشكلتين من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة في جسر الخلاف بين الجانبين.

وجاء فشل اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بالمغرب، ليباعد من المسافة بين الجانبين المعنيين بالتوافق.

مبادرة مجلس النواب

عضو مجلس النواب صالح افحيمة كان قد أكد أن “البرلمان ليس لديه علم بشكل رسمي عن مثل هكذا مبادرة”، وعوض انتظار مبادرة من طرف خارجي، قالت اللجنة التشريعية في مجلس النواب إنها تستعد لطرح مبادرة تشريعية جديدة بـ”هدف كسر الجمود الحالي بناءً على بيان اللجنة الرباعية الأخير الذي انعقد في القاهرة، وضم كلاً من الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والجامعة العربية”.

وأوضحت اللجنة أنها “ستطرح المبادرة على الأطراف الليبية قريبا، متضمنة سبعة بنود”، معتبرة أن “القبول بها يضمن حل الأزمة السياسية وخلق واقع جديد ينهي الانقسام السياسي وتعدد المؤسسات”.

وكشفت مصادر برلمانية لوسائل إعلامية أن بنود المبادرة السبعة، وأن اللجنة ستعلن بعد المبادرة بعد اعتمادها من رئاسة مجلس النواب في طبرق، موضحة أن البنود السبعة هي التالية:

* تفعيل القرار 5 لسنة 2014، بتحديد 30 أيلول(سبتمبر) 2018 موعداً للانتخابات الرئاسية المؤجلة منذ 2014.

* تحديد 30 أيلول(سبتمبر) 2019 موعدا أقصى لانتخابات برلمانية جديدة ينتخب فيها مجلس نواب جديد.

* إحالة مسودة الدستور الجدلية إلى لجنة من الخبراء المحليين والدوليين لدراسة مطابقتها للمعايير الدستورية الدولية.

* التزام مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور، فور مطابقة المسودة للمعايير الدولية، بحسب اللجنة المختصة.

* إصدار قانون ينشئ مجلس الدولة كجسم استشاري، على أن يشمل كل من نجح في انتخابات المؤتمر 2014.

* ينتهي الاتفاق السياسي بحلول كانون أول(ديسمبر)2018.

* يتم تضمين بنود المبادرة في الإعلان الدستوري، وتدعم من قبل مجلس الامن، لإجراء وتأمين وتطبيق نتائج الانتخابات الرئاسية في 30 أيلول(سبتمبر) 2018.

المبادرة الفرنسية

في هذا الوقت الضائع جاءت المبادرة الفرنسية التي أكدت بنودها على الحل السياسي ووقف إطلاق النار باستثناء عمليات مكافحة الإرهاب، والدعوة إلى نزع السلاح، بالإضافة إلى ترتيب خطة زمنية لمكافحة الإرهاب، والوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، على أن يكون اتفاق الصخيرات هو الإطار المرجعي لتنفيذ بنود المبادرة، والالتزام ببناء دولة قانون في ليبيا، ذات سيادة مدنية وديمقراطية تضمن الفصل بين السلطات، والانتقال السياسي السلمي واحترام حقوق الإنسان، والالتزام ببذل كافة الجهود الممكنة لمواصلة عمل مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، بما يضمن حوارا سياسيا شاملا.

جوهر المشكلة

الأطراف الليبية المختلفة لا شك أنها تعرف أن ما يفصلها نهاية شهر أيلول(سبتمبر)؛ هي مدة قصرة جدا، فهل من ضيع سنوات عاجزا عن أنجاز حل سياسي قادرا على الوصول لهذا الحل خلال أربعة أشهر، هي المدة التي تفصلنا عن نهاية شهر أيلول(سبتمبر)؟

وهل المشكلة في المبادرات السياسية، أم في غياب الثقة أولا والإرادة السياسية ثانيا والانشدادات الجهوية والحزبية ثالثا، التي شكلت كابحا حال دو الوصول لتوافق سياسي مجتمعي؛ يخرج ليبيا مما آلت إليها الأمور؛ خلال سنوات جمر ما بعد 2011.

