انفجار لغم ارضي في درنة يودي بحياة 3 جنود

أعلنت مجموعة عمليات عمر المختار مقتل 3 جنود من الجيش وجرح آخرين جراء انفجار لغم ارضي في مدينة درنة اليوم السبت. وقال المنسق الإعلامي للمجموعة عبد الكريم صبره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن اللغم انفجر بالقرب من وادي الشواعر بمحور الحيلة المدخل الجنوبي لمدينة درنة موضحا أن الجنود الذين قتلوا يتبعون الكتيبة 121 المنتمية للجيش.

وبين صبره أن قوات الجيش البرية مدعومة بسلاح الجو تمكنت أمس الجمعة من السيطرة على وادي تمسكت ووادي باسس ووادي جرم في محور عين مارة بمدينة درنة. ولفت صبره أيضا إلى قيام الجماعات المتطرفة بتفجير جسر الشلال وإسقاطه مما أدى أيضا إلي سقوط الهضبة التي تخرج منها مياه الشلال في محاولة لمنع تقدم القوات المسلحة عبر وادي الشلال “وادي الشواعر” جنوب مدينة درنة موضحا أن الجماعات المتطرفة قامت أيضا بوضع سواتر ترابية بالطريق بالقرب من البوابة الوادي المؤدية لحي باب طبرق وحي شيحا.

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