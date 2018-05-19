زيارة لمستودع طرابلس النفطي للوقُوف على سير العمل وإنهاء «أزمة الغاز»

عين ليبيا

في أطار الجهود المبذولة في زيادة الطاقة التشغيلية بمستودعات الشركة في ظل الطلب المتزايد على الغاز في هذه الفترة.

حيت قام كلا من عضو لجنة الإدارة للمناطق الغربية والجنوبية والمواد ورئيس مكتب متابعة توزيع الوقود والغاز ومدير تشغيل منطقة طرابلس ومنسق مستودع طرابلس النفطي ومنسق النقل البري بزيارة لمستودع طرابلس النفطي للوقوف على سير العمل ورفع المعنويات للعاملين والتأكيد على ضرورة إنهاء أزمة الغاز بشكل سريع وذلك بتكتيف الجهود والعمل على مدار الساعة وزيادة القدره الإنتاجية من اسطوانات الغاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا