القيادة العامة للجيش تصدر قرارا بتشكيل غرفة أمنية في منطقة الخليج العسكرية

أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قرارا بتشكيل غرفة أمنية مشتركة برئاسة آمر منطقة الخليج العسكرية، تضم جميع الأجهزة العسكرية والأمنية، وأجهزة الشرطة وغرفة عمليات اجدابيا ومديرية الأمن الواقعة في نطاق منطقة الخليج العسكرية.

ونص القرار على أن يكون تمركز الغرفة الأمنية في مدينة اجدابيا، وتختص بكل المواقف الأمنية في المنطقة، ولها صلاحيات اتخاذ القرارات الامنية والادارية، بالتنسيق مع القيادة العامة على أن تكون في اتصال مع بالغرفة الأمنية المشتركة بنغازي وإدارة الاستخبارات العسكرية.

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