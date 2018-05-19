الهلال الأحمر يوزع سلات غذائية على النازحين في البيضاء

قام متطوعو جمعية الهلال الحمر فرع البيضاء اليوم بتوزيع سلال غذائية علي النازحين والأسر المحتاجة المتواجدين داخل مدينة البيضاء وضواحيها.

وبين المكتب الإعلامي للجمعية أن توزيع السلات الغذائية جاء بدعم من الأمانة العامّة للجمعية.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” أعلنت في أبريل 2017 أن ليبيا تعتبر من الدول “الجائعة”، حيث ذكر تقرير صادر عن خبرائها أن 400 ألف ليبي يحتاجون إلى مساعدات عاجلة خاصة متساكني مناطق الجنوب والشرق التي أشار التقرير إلى أنها تعاني نقصا حادا في المواد الغذائية الرئيسية كالخبز والزيت والحليب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية