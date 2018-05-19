بليحق: تصريحاتي بـ”سبوتنيك” عارية عن الصحة

نفى المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، السبت، أن يكون قد أدلى بتصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية بشأن مبادرة فرنسية مقترحة لتسوية أزمة ليبيا.

ونقلت “سبوتنيك” في خبر لها عن بليحق قوله إن مجلس النواب لم يرد على المبادرة الفرنسية، لأنه يرى أن الحل لابد أن يكون “ليبي – ليبي”، وأنه لا وجود لأية مبادرات خارجية بشأن عملية التسوية في ليبيا، وأن الحل لابد أن يكون بيد أبناء الوطن لا بيد غيرهم.

وقال بليحق بصفحته في “فيسبوك”، “هذا التصريح المنسوب لي من سبوتنيك الروسية وتناقلته عدد من وسائل الإعلام (عار عن الصحة ولا أساس له) فلم أُدلي بتصريحات حول الموضوع لا لسبوتنيك ولا غيرها”.

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