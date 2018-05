سلاح الجو يشن غارات جوية مكثفة على مواقع للإرهابيين غربي درنة

المتوسط :

شن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة، مساء اليوم السبت، غارات جوية على مواقع الإرهابيين في مصنع الأثاث غربي المدينة

وبحسب مراسل «المتوسط» ، أفاد باستمرار الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة بين القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية في المدخل الجنوبي غربي مدينة درنة.

جدير بالذكر أن مراسلنا أفاد منذ قليل بأن وحدات من القوات الخاصه وسرية ” شهداء عين ماره ” التابعه القوات المسلحة، اعلنت بسط سيطرته على بشكل كامل على منطقة ” عرقوب بولم ” المتاخمة لمنطقة ” تمسكت ” والتي تقدمت فيها القوات الخاصه الي أراضي ” الخجخاج ” بالمدخل الغربي الجنوبي من المدينة.

