غرفة عمليات الكرامة : توجيه ضربة جوية لغرفة العمليات الرئيسية بشورى درنة

ليبيا – أكدت غرفة عمليات الكرامة إستهداف سلاح الجو الليبي غرفة عمليات شورى درنة الرئيسية ودمرتها بالكامل .

وعبر إيجاز صحفي مقتضب تلقته المرصد من مكتب المتحدث الرسمي بالقيادة العامة عميد احمد المسماري قال نقلاً عن الغرفة : “قواتنا الجوية تستهدف غرفة عمليات العصابات الارهابية بمدنية درنة وتدمرها بالكامل ” . دون تقديم أي تفاصيل إضافية .

وفى إيجاز صحفي آخر وزعته الغرفة على وسائل الاعلام نفت إستهداف قواتها للمنشآت الحيوية ومقدرات الشعب الليبي وقالت ان الجماعات الارهابية في المدينة هى التي تقوم بتفجير و تفخيخ هذه المقدرات.

يشار الى ان محاور غربي المدينة تشهد إشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح الاولى لليوم السبت خلفت عدة قتلى فى صفوف الجماعات الارهابية اضافة لسقوط عدد من قوات الجيش نتيجة الالغام التي زرعتها هذه الجماعات فى الوديان والاراضي المفتوحة .

المرصد – خاص

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