معيتيق يزور منطقة حي الأندلس

قام النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق السبت بجولة تفقدية لعدد من المواقع في منطقة حي الاندلس رفقه عميد البلدية محمد الفطيسي، وأعضاء المجلس البلدي.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الجولة شملت إحدى الساحات العامة في المنطقة حيث قدم العميد والأعضاء للنائب مقترح البلدية للاستفادة منها كمتنفس للسكان بإنشائها حديقة عامة يطلق عليها ساحة” شهداء المفوضية” وإقامة نصب تذكاري يضم أسماء الشهداء الذين سقطوا جراء العمل الإرهابي الغادر الذي تعرضت له المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال الأيام الماضية.

كما قام معيتيق بزيارة نادي غوط الشغال الرياضي وكان في استقباله رئيس النادي السيد” نورالدين الغرياني”، وعدد من اللاعبين الذين استعرضوا أهمية النادي لسكان المنطقة والبطولات المحلية والخارجية التي حققها منذ افتتاحه عام 1985، وأكدوا على ضرورة دعمه حتى يتمكن من صقل مواهب الشباب في مختلف الألعاب.

وشملت الجولة أيضاَ المجمع الإداري للبلدية الذي يقدم خدماته لعدد 360 ألف نسمة بإمكانيات محدودة في مبنى يحتاج إلى عملية صيانة وتحوير حتى يستطيع تقديم خدمة للسكان بمختلف المجالات.

وتفقد معيتيق الواجهة البحرية للمنطقة واطلع على الجهود التي قامت بها البلدية مؤخراً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنظيف شاطئ البحر والخطوات المتخذة لرصف طريق البحر الممتد على مسافة 9 كيلو متر، وقدم المهندسين المختصين للنائب شرحاً عن الأضرار التي لحقت بالشاطئ بسبب مياه الصرف الصحي التي تصب في البحر بعد توقف محطات المعالجة عن العمل.

ودعا معيتيق إلى تذليل الصعوبات التي تعيق عمل منطقة حي الأندلس المدخل الغربي لمدينة طرابلس، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في مختلف المجالات خدمة للمواطنين.

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