ترتيبات خاصة بـ”طبرق الطبي” لجرحى الجيش

اجتمعت إدارة مركز طبرق الطبي السبت، مع رؤساء الأقسام العلاجية المختلفة بالمركز، لبحث الاستعدادات لاستقبال جرحى الجيش الوطني جراء الاشتباكات في درنة.

وقال مدير إدارة الشؤون الطبية بالمركز عدنان بودية، لـ”218 نيوز”، إن الاجتماع جاء لمناقشة آلية العمل خلال شهر رمضان المبارك تزامنا مع استقبال جرحى الاشتباكات في درنة.

وأوضح بودية أن الإدارة توصلت إلى وضع جدول بين الأطباء في مختلف الأقسام من أجل توفير أفضل الخدمات العلاجية للجرحى على مدار الساعة.

ونوه بودية أن إدارة المركز عازمة على نقل الجرحى لقسم خاص، وتشكيل لجنة لمتابعتهم طبيا بشكل خاص للوقوف على احتياجاتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية