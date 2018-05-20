صبراتة.. النشاط المدرسي يختتم المسابقة الثقافية الأدبية الفنية

عين ليبيا

اختتم مكتب النشاط المدرسي المسابقة الثقافية الأدبية الفنية والتي تواصلت على مدى ثلاثة أيام 13 ، 14 ، 15 / 5 / 2018م بالتعاون مع وحدة التفتيش التربوي بصبراتة وجمعية الفنون التشكيلية والخط العربي بصبراتة واستهدفت تلاميذ وطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في مجالات الرسم الفوري الحر والقصة القصيرة والقصيدة الفصحى والمقالة.

واعتمد مكتب النشاط المدرسي في تنفيذ مجالات المسابقة على تقديم وتنفيذ المشارك لعمله بشكل فوري وحر لتقييم العمل بشكل أكثر إبداعا ومصداقية والابتعاد عن طرق الحفظ والمشاركات التقليدية.

كما يأتي هذا النشاط ضمن خطة إدارة النشاط المدرسي لصقل المواهب وتشجيعها ودعمها بما يساهم في اكتشاف أدباء وشعراء أو فناني للمستقبل والمشاركة في المناشط على مستوى مكاتب النشاط المدرسي بالمنطقة.

وتابع مراقب التعليم علي عمر يحيى جانبا من المسابقة، فيما حدد مكتب النشاط المدرسي لجنة تقييم من متخصصين في مجالات المسابقة من وحدة التفتيش التربوي بصبراتة وفق عناصر تقييم محددة بحسب خطة إدارة النشاط المدرسي.

وفي إطار تنفيذ المناشط المدرسية يستعد مكتب النشاط المدرسي بالتعاون مع مكتب الأوقاف بصبراتة لتنظيم مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والتي ستنطلق بعون الله يوم الأحد 11 رمضان الموافق 27 / 5 / 2018م على النحو التالي

* حفظ ربع القرآن الكريم. مرحلة التعليم الثانوي.

* حفظ الأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم. مرحلة التعليم الأساسي (الشق الثاني).

* حفظ الجزء الأخير من القرآن الكريم جزء عمّ. مرحلة التعليم الأساسي (الشق الأول).

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