فرنسا تقترح مبادرة في ليبيا، وهذه أبرز تفاصيلها

قالت وسائل اعلام أجنبية إن فرنسا قدمت مبادرة لتسوية الأزمة الليبية، تضمنت العديد من النقاط، أبرزها ‎تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني تضعه الأمم المتحدة.

واضافت المصادر أن الخارجية الفرنسية دعت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومن يمثل المجلس الأعلى للدولة، للتوقيع على هذه المبادرة، في تاريخ لم يحدد بعد.

وطلبت فرنسا في مبادرتها بافتتاح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية لمدة 60 يوما، ونقل مجلس النواب من طبرق إلى بنغازي، كما جاء في المادة 16 من الإعلان الدستوري.

‎وتضمنت المبادرة أيضا تصويت البرلمان على قانون لبدء نفاذ التعديل على الإعلان الدستوري الصادر في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2014، المتعلق بالقدرة الرئاسية والوظيفة، واعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية في ضوء انتخابات عام 2018 المذكورة في الفقرة الأولى، إضافة إلى مناقشة البرلمان المستقبلي للدستور المستقبلي خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من اليوم الأول من دورته الأولى.

‎وشددت المبادرة الفرنسية على التوحيد الفوري لمصرف ليبيا المركزي، وحل الحكومة الموجودة في الشرق، وعلى الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، وتوحيد الجيش الوطني.

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