سلاح الجو يستهدف غرفة عمليات الجماعات الإرهابية بالكامل

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقوات المسلحة، اليوم الأحد، عن استهداف سلاح الجو لغرفة عمليات الجماعات الإرهابية في درنة وتدميرها بالكامل.

وأفادت العرفة، بأنها توفر ممرا آمنا ومعاملة قانونية لكل من يريد تسليم نفسه من الجماعات الإرهابية لتجنيب مدينة درنة من ويلات الحرب.

وأكدت الغرفة بأن الوحدات المكلفة بدحر الإرهابيين في درنة لم تستهدف المنشآت الحيوية أو اية مناطق سكنية أو أماكن يتواجد بها المدنيين، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية هي من تقوم بالقصف العشوائي و تدمير تلك المقدرات.

جدير بالذكر أن مراسل صحيفة ” المتوسط”، قد أفادنا منذ قليل بقيام سلاح الجو بشن غارات جوية مكثفة غربي المدينة، فضلا عن اعلان القوات الخاصه وسرية ” شهداء عين ماره ” التابعه والمساندة للقوات المسلحة، مساء أمس السبت، بسط سيطرتها بشكل كامل على منطقة ” عرقوب بولم ” المتاخمة لمنطقة ” تمسكت ” والتي تقدمت فيها القوات الخاصه الي أراضي ” الخجخاج ” بالمدخل الغربي الجنوبي من المدينة .

