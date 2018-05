«الحصادي»: يطالب المجتمع الدولى بدعم الجماعات الإرهابية في درنة

المتوسط :

جدد عضو مجلس الدولة الاستشاري “منصور الحصادي المؤيد لمجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي ”، أمس السبت، ادانته لصمت الحكومات و مجلس النواب إزاء الأحداث الدائرة في درنة،و تضييق الخناق على المدنيين بعدم فتح سبل آمنة لهم للخروج من المدينة.

وقال الحصادي، في تغريده له على موقع التواصل الإجتماعى ” تويتر” بأن مايحدث في درنة يعد كارثة إنسانية ، قائلا “من لم يمت من القصف العشوائي؛سيمت جوعا”.

وأضاف الحصادي، بأن ألقاء اللوم على المجتمع الدولى أمام عدم تحركه في تلك الأحداث يعد هراء، مشيرا بأن لهذا المجتمع حسابات آخري عما يجرى الآن.

