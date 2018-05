المتوسط:

عقد مدير بمديرية أمن بنغازي، العقيد صلاح هويدي، اجتماعا اليوم السبت، مع الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى، لبحث وضع خطة لتأمين المدينة خلال شهر رمضان المبارك.

وشارك الاجتماع، الذي عقد بمقر المديرية، كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المدينة.

يذكر أن العقيد صلاح هويدي باشر مهامه مؤقتا كمدير لمديرية أمن بنغازي، إلى جانب منصبه كمدير لإدارة البحث الجنائي، وجاء تكليفه بعد خروج مدير إدارة البحث الجنائي العقيد رافع بسيكري في إجازة طارئة.

The post “أمن بنغازي” تبحث وضع خطة لتأمين المدينة خلال شهر رمضان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية