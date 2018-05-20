اخبار ليبيا الان

أهالي درنة يحملون الأمم المتحدة والسلطات المحلية مسؤولية الحرب على المدينة

تم النشر منذُ 54 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

حملت مكونات مدينة درنة الاجتماعية المدنية، السبت، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجلس الرئاسي ومجلس النواب والأعلى للدولة المسؤولية القانونية والأخلاقية بما تمر به المدينة من حرب وصفوها بـ”حرب الإبادة الجماعية”

وطالبت المكونات الاجتماعية والمدنية في بيان مرئي لها، الجهات المذكورة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفق القوانين والتشريعات الدولية؛ لمنع حدوث كارثة إنسانية داخل المدينة، ورفع الحصار الذي تفرضه قوات حفتر، ووقف الحرب على المدينة.

وأوضح البيان أن درنة تشهد أحوالا انسانية “مزرية” و”سيئة للغاية”؛ بسبب الحصار الذي تفرضه قوات حفتر عليها، مشيرا إلى أن مخزون السلع ومستلزمات الأطفال والأدوية في المدينة تكاد أن تنفد.

يُذكر أن قوات حفتر تشن حربا على مدينة درنة بالأسلحة الثقيلة والطيران الحربي منذ بداية مايو الجاري، بعد فرضها الحصار على المدينة لأكثر من ثلاث سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ابناءكم هم من عليكم ان تشكوهم الى المجتمع الدولي والى الامم المتحدة والى الدواعش والارهاب المتطرف الذي ذبح المسلمين والمسيحيين ولم يترك احد ان العالم لو اجتمع لن ينفعكم الا اذا حاربتم الارهاب والتطرف في مدينتكم – ابكوا اعووا اغردوا ان الاف من المسلمين والمسيحيين بكوا وغردوا وصرخوا من اعمال ابناءكم والتطرف قبل اليوم – لا والله لن يفلح الارهاب في العالم وسينتهي قريبا ان شاء الله – عليكم بالحرب لطرد الارهاب من مدينتكم والا فان الحرب ستكون داخل مدينتكم – اتركوا الارهاب وحاربوه لانه بلاء يهدد كم ويهدد العالم –

    رد