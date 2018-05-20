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ديوان المحاسبة في طرابلس ينشر أسماء شركات محلية وأجنبية متورطة في تهريب العملة

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

وجه ديوان المحاسبة خطاباً إلى مصرف ليبيا المركزي والعاملون في المصارف التجارية ، ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الموازنة الاستيرادية، يطلب من خلاله وقف التعامل مع مجموعة من الأشخاص والشركات.

وشدد ديوان المجاسبة في خطابه على ضرورة وقف التصرف في الحسابات المصرفية التابعة لهؤلاء الأشخاص والشركات ذلك بعد ثبوت قيامهم بتهريب العملة الصعبة من خلال شركاتهم.

وكشف ديوان المحاسبة مجموعة من التجاوزات والمخالفات وأثبتت تورط مجموعة من الشركات والأشخاص في تهريب العملة عن طريق التلاعب بالاعتمادات المسستندية الأمر الذي أدى إلى إحداث ضرر كبير في اقتصاد الدولة واستقرارها.

ونشر ديوان المحاسبة أسماء الشركات والأشخاص في جداول تفرعت إلى شركات محلية عددها 44 شركة ثم شركات أجنبية عددها 24 شركة مستفيدة أغلبها من الإمارات العربية المتحدة وباقيها من مالطا وإيطاليا وتركيا وتونس.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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