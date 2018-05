المتوسط :

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتشكيل وإرسال فريق دولي لإرساله إلى ليبيا للتحقيق في مجزرة براك الشاطئ.

وأرجعت اللجنة، في بيان لها أمس السبت، ذلك إلى عدم وجود جدية في إجراء تحقيقات من قبل المجلس الرئاسي ومكتب النائب العام في ليبيا حول إبراز نتائج التحقيقات في جريمة قاعدة براك الشاطئ التي وقعت في 18 مايو 2017، وراح ضحيتها 140 قتيلا بين مدنيين وعسكريين.

وقالت اللجنة إنه ورغم تشكيل المجلس الرئاسي للجنة تحقيق في ملابسات حادثة الاعتداء على قاعدة براك الشاطئ برئاسة وزير العدل المفوض بقرار يحمل رقم 29 /2017، إلا أنه وبعد مضي عام كامل لازال الجناة يتمتعون بالحصانة وعدم تقديمهم للعدالة في ترسيخ معلن للإفلات من العقاب وتقويض لسيادة القانون والعدالة وإسقاط حقوق الضحايا والمتضررين.

وناشدت اللجنة المجلس الرئاسي بالالتزام الكامل في إظهار نتائج التحقيقات وتحديد الأطراف المسؤولة عن المجزرة وضمان تقديم الجناة المتورطين فيها للعدالة ومحاسبتهم، معلنة رفضها القاطع لاستمرار ترسيخ حالة الافلات من العقاب لجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا.

The post «الوطنية لحقوق الإنسان» تطالب بإرسال فريق دولى للتحقيق في مجزرة براك الشاطيء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية