الحراري لــ«المتوسط» : مكافحة الإرهاب تُلاحق الإرهابيين في طرابلس

أكد مصدر أمني للــ«المتوسط» تمكن وحدة تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة بفرع مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للأمن المركزي صباح أمس السبت من تفكيك عبوتين ناسفتين معدة للتفجير عن بعد في طريق السريع بمنطقة أبوسليم في العاصمة طرابلس.

واوضح نقيب ” لطفي الحراري ” رئيس فرع مكافحة الإرهاب في تصريح خاص لصحيفة «المتوسط»، اليوم الأحد، أن الفرع اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العبوتين الناسفتين ولا زال البحث جاري عن الفاعلين ومن يساندهم ، مؤكداً على أن أمن العاصمة خط أحمر، قائلا “سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمنها واستقرارها”.

