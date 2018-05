طموح كتيبة ثوار طرابلس يتسع للسيطرة على مقاعد البلدية

المتوسط:

يسعى قادة بارزون فى كتيبة ثوار طرابلس بعد سيطرتهم على مفاصل الدولة فى العاصمة عسكرياً وحتى اقتصادياً وحصولهم على نفوذ سياسي واسع عبر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الى توسعة طموحهم عبر السيطرة هذه المرة على مفاصل البلدية .

حيث أعلن أربعة قادة بارزين مؤسسين ومقربين من هيثم التاجوري آمر الكتيبة ومن هاشم بشر الذي يعد بمثابة أحد مستشاري السراج الامنيين ترشحهم لخوض غمار الانتخابات البلدية المقرر اجرائها الشهر القادم .

ومن بين هؤلاء الذين اعلنوا ترشحهم لمنصب عميد البلدية محمد عبدالباسط أعظيم وهو مسؤول بالكتيبة ومكلف بحماية فندق المهاري ( راديسون بلو ) وسراج الشبراك وتاجر الاعتمادات المستندية نبيل الخمري المكنى بـ ” الحبتّي ” اما على صعيد بلدية حي الاندلس ثاني كبريات بلديات العاصمة فقد ترشح لعمادتها محمد عمر المشاي المكنى بـ ” الشعر ” .

ويأتي ترشيح الكتيبة لثلاثة من عناصرها على للتنافس فى ذات الوقت على عمادة بلدية طرابلس المركز كضمان للفوز بالمقعد من بين المترشحين فى ظل عزوف المواطنين بانحاء البلاد عن المشاركة بالانتخابات البلدية .

ويعد نبيل الخمري من أبرز هؤلاء المرشحين وتربطه علاقة قوية بالطاهر السني مستشار فائز السراج الذي تصدر الفترة الماضية ما سمي بحراك ( شباب وطني ) رفقة سكرتير السراج الخاص المعتصم الضاوي وتشير معلومات موثوقة حصلت عليها صحيفة المتوسط الى أن الخمري هو الداعم المالي الاساسي لهذا الحراك الذي باشرت عناصره فى حملة دعائية لمرشحهم عبر مواقع التواصل تحت وسم #شيابين_لا .

وأكد مصدر رفيع من ديوان بلدية طرابلس المركز فى تصريحات خص بها صحيفة المتوسط رافضاً اعلان هويته لدواعٍ أمنية ان سعي نبيل الخمري لمنصب عميد البلدية ليس بجديد وكشف عن محاولة قام بها الشهر الماضي استفرد من خلالها بوزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق بداد قنصو واقنعه بعزل مجلس طرابلس المركز على ان يعينه هو عميداً مكلفاً مع مجموعته كأعضاء بلدية .

وأشار ذات المصدر الى ان اعضاء من البلدية توجهوا الى الوزير قنصو فيما كان قرار عزلهم قيد الصدور والتجهيز لدى المكتب القانوني بالوزارة واستطاعوا منع صدوره فى آخر لحظة بصفتهم أعضاء منتخبين لم تنتهي ولايتهم بعد وبأنهم سيرفضون قرار الوزير اتخذ قراره تحت التهديد والضغط .

وفى 29 مارس الماضي تعرض عميد بلدية طرابلس عبدالرؤوف بيت المال لعملية خطف غامضة من منزله بمنطقة صلاح الدين لمدة يوم كامل . وكشف مصدر البلدية خلال حديثه اليوم لـ صحيفة المتوسط ان العملية كانت تهدف للضغط على العميد بيت المال ليستقيل وان من نفذها هو جمال الغزوي مسؤول المجلس العسكري المدينة القديمة وبتخطيط من الخمري الذي وضع هذا المنصب نصب عينه منذ ماقبل ذلك الوقت .

وتمكن عدد من عناصر كتيبة ثوار طرابلس من عدة مناصب بوزارة خارجية حكومة الوفاق عبر ضغوط تُمارس على الوزير محمد سيالة منهم على سبيل المثال محمد المرداس الذي كُلف قنصلاً عاماً لدولة ليبيا فى تونس فيما تحصل محمد البكباك على قرار ضمن المجموعة الامنية العاملة بسفارة ليبيا لدى جنوب افريقيا وقد تحصل على شهادة مباشرة مالية دون ان يباشر مهامه واقعياً فيما تشير تقارير الى تحصل الهادي العوينات الذراع اليمنى لهيثم التاجوري على ترشيح ايضاً لكن لم تتضح وجهته بعد .

وتسجل الساحة فى طرابلس كل هذه التطورات فى ظل احتقان مجموعة أخرى من خارج العاصمة بسبب ما يعتبرونه تفرد مجموعة ( التاجوري – بشر ) بمفاصل الدولة فى وزارتي الخارجية والداخلية اضافة لتنفذهم فى مديرية أمن طرابلس ومصرف ليبيا المركزي وبعض المصارف التجارية الأخرى خاصة بعد تقارير مجلس الامن الاخيرة التي أوضحت حصول قادة وعناصر هذه المجموعات على ملاييين الدولارات . وقد اشار بيان قبلي صادر خلال الاسبوع الماضي بين قبائل ترهونة والزنتان ومصراتة الى رفض استمرار هيمنة مجموعة بعينها على مقدرات الليبيين انطلاقاً من سيطرتها على العاصمة.

وقالت لجنة خبراء مجلس الامن المعنية بليبيا فى تقريرها الدوري الذي أصدرته فى مارس الماضي : ”

تلقينا معلومات من كبار المديرين بالمصارف التجارية بخصوص اِختلاس لأموال عامة وعمليات تهديد وخطف تعرض لها مسؤولون ممصرفين، من قبل مليشيا ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري وتوصلنا الى إن 10 شركات تعمل لصالح المليشيا حصلت على اعتمادات مستندية من مصرف الجمهورية بقيمة مليار دولار حتى فبراير 2016”.

أما بخصوص المصرف الليبي الخارجي، فجاء في تقرير الخبراء أن “قيمة الاعتمادات المستندية التي أصدرها هذا المصرف بلغت مليار دولار أيضًا حتى سبتمبر 2016 “.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن “مديري هذين المصرفين تعرضوا لضغوط شديدة”.

وقال الخبراء إنه رغم أن الفريق “لم يتمكن من التثبت من هذه الأرقام، إلا أنها تبين نطاق هذه العمليات اما المصرف الليبي الخارجي ومصرف الجمهورية فقد أصدرا عشرات الاعتمادات المستندية لشركتي الوتر وحدائق طرابلس، على التوالي، وتعود ملكية الشركتين إلى الفرد نفسه، وهو أبوبكر الطاهر أبوبكر بوسهمين الذي يقيم علاقات تجارية مع مليشيا ثوار طرابلس التي استغلت نفوذها في العاصمة بغية إجبار المسؤولين التنفيذيين في المصارف على إصدار اعتمادات مستندية لا تمتثل لأنظمة المصرف المركزي”.

وأعلن ديوان المحاسبة فى 15 مايو الجاري عن حوالي 47 شركة وهمية متورطة فى تهريب الاموال والنقد الاجنبي للخارج عبر الاعتمادات المستندية محذراً مصرف ليبيا المركزي من مغبة التعامل معها ومع أصحابها فى الوقت الذي تشير فيه تقارير الى تواطؤ المحافظ المعزول الصديق الكبير مع مابات يعرف بـ ” كتائب الاعتمادات ” عبر اقامة علاقات معهم بشكل مباشر وغير مباشر عبر النائبين عمر تنتوش وسالم قنان عضوي اللجنة المالية بمجلس النواب ، ولهما نفوذ واسع لدى الكبير والمصرف .

