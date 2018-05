رئيس “الخطوط الجوية الليبية”: “الوفاق” خصصت 6 طائرات لطرابلس و “واحدة” لبنغازي

المتوسط – سامر أبو وردة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، خالد تيناز، أن انقسام الشركة، إلى عدة شركات مثل الليبية للمناولة والليبية للهندسة والصيانة والليبية للتموين والليبية للتدريب، أدى إلى تفكيك الشركة، وعدم امتلاك القدرة على محاسبة المقصرين المتسببين في تأخر الرحلات.

وأوضح تيناز، في تصريحات تليفزيوينية رصدتها “المتوسط”، أن حرب فبراير 2017، قد تسببت في تدمير اكثر من ثلثي أسطول الشركة، مبيناً أنه تمت صيانتهم فيما بعد، ثم تسببت، بعد ذلك، حرب مصراته والزنتان في مطار طرابلس العالمي، في تدمير 13 طائرة.

وكشف تيناز،عن أن انتقال الشركة إلى بنغازي، كان عودة وليست نقل، موضحاً أن مدينة بنغازي هي المقر الأصلي للشركة، ولكن تم نقلها إلى طرابلس، في عهد الرئيس الراحل، معمر القذافي، مشيراً إلى أن نقل الشركة لم يرق إلى المسؤولين في طرابلس، بحسب رأيه.

وقال، “إن رئيس مجلس الإدارة بطرابلس، عبد العاطي المشيخي، غير شرعي، وتم تنصيبه بدون قرار من الجمعية العمومية للشركة، ولم يكن يتبع شركة الخطوط الليبية”، مضيفاً أنه ربما يكون قد تم تنصيبه بقرار من ميليشيات طرابلس.

وتابع، “كسبنا دعاوى قضائية عديدة في محاكم البيضاء وبنغازي وطرابلس، ولكن تغعيل القضاء في طرابلس مختلف عنه في المنطقة الشرقية، فالأحكام هناك تصدر بطريقة ما، بحيث لا يمكن تنفيذها، مالم ترق إلى السياسيين”

وأكمل، “نتعرض لحرب من قبل كل من جاء إلى رئاسة إدارة فرع طرابلس، حتى وإن لم تكن معلنة”، موضحاً أن بنغازي يوجد بها طائرتين، الأولى في الخدمة، والثانية أوراقها محتجزة في طرابلس، وبالتالي لا يمكن تشغيلها، بينما يوجد في طرابلس 6 طائرات”، لافتاً، إلى أن الشركة تمتلك رصيد لا بأس به من الأموال، لكنها محتجزة في المصارف، بحسب تأكيده.

وروى تيناز، أن الشركة في بنغازي كانت بصدد استئجار طائرة من شركة مصرية تم توقيع العقود، ولكن حكومة الوفاق قامت بإرسال مجلس الإدارة، غير الشرعي، بطرابلس، إلى القاهرة، حيث قام بتوجيه إنذار قانوني إلى الشركة المُؤجرة، واتهمنا بعدم الشرعية، بسبب تبعيتنا إلى الحكومة المؤقتة.

واستطرد قائلا، “هناك قول متعارف عليه في الطيران، “طائرة واحدة، لا طائرة”، ولكننا نعمل ليلاً ونهاراً من أجل تسيير الرحلات. وأضاف تيناز، أنهم يمتلكون القدرة على الحل، ولكنهم غير راغبين في ذلك، لافتاً إلى أن سبب اضطرار حكومة الوفاق إخراج طائرة من طرابلس لإحضار الركاب من تونس، وقت حدوث أزمة تكدس الركاب، كان لكي لا يضطروا لدفع مبالغ مالية كبيرة في الفنادق، نظير إقامة الركاب المتكدسين.

The post رئيس “الخطوط الجوية الليبية”: “الوفاق” خصصت 6 طائرات لطرابلس و “واحدة” لبنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية