إغلاق خطوط النفط الواصلة بـ”حوض مرادة” في الهلال النفطي

أغلق شباب محتجون من منطقة مرادة بجنوب البريقة، مساء أمس السبت، خطوط النفط الواصلة بين حقول حوض مرادة إلى الموانئ النفطية في الهلال النفطي، اعتراضًا على تردي الخدمات الأساسية داخل المنطقة.

وأوضح الشبان المحتجون، في بيان تداولته وسائل الإعلام، أن أغلاق خط النفط جاء لتردي الخدمات بنطقة مرادة ومن أهمها الصحة والتعليم ومياه الشرب، بالإضافة إلى إغلاق الطريق الواصل بين البريقة ومرادة.

وأكد الشباب ،أنهم خاطبوا الحكومتين في الشرق والغرب، والمؤسسة الوطنية للنفط، لكن كل الوعود التي تلقوها بحل المشاكل لم يتم الإيفاء بها.

وجدير بالذكر أن خطوط النفط التي تم إغلاقها تتبع شركة الواحة، وأهمها خط نقل النفط من حقول الواحة إلى ميناء السدرة، وخط حقلي السماح والظهرة والتي يترواح إنتاجها اليومي من 100 إلى 200 ألف برميل.

