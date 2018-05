“ليبيا المركزي” يوزع 116 مليون دينار على فروع المصارف التجارية

المتوسط:

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، توزيع سيولة مالية بقيمة 167 مليون دينار، على فروع المصارف التجارية بمناطق طرابلس والواحات والجفرة والكفرة وودان خلال شهر أبريل ومايو 2018.

وأوضح المصرف، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أنه تم توزيع 116 مليون دينار على فروع المصارف التجارية بمنطقة طرابلس في شهري إبريل ومايو.

وتابع: “فروع مصرف الجمهورية تلقت 47 مليون دينار خلال هذين الشهرين، في حين جرى ضح 23 مليون دينار في فروع المصرف التجاري الوطني، في حين فقد ضخ المصرف المركزي 17 مليون دينار في فروع مصرف شمال إفريقيا، و15 مليون دينار في الوحدة، و14 مليون دينار بمصرف الصحارى”.

ووزع المصرف المركزي، 11 مليون دينار على فروع مصارف الجمهورية وشمال إفريقيا والوحدة بمنطقة الكفرة خلال شهري مايو أبريل، في حين وزع خمسة ملايين على فروع مصرف شمال إفريقيا بمنطقة ودان.

وأكد المصرف، توزيع سيولة مالية قدرها 20 مليون دينار على فروع مصرف الجمهورية بمنطقة الجفرة، ومبلغ 15 مليون دينار على مصرف الوحدة بمنطقة الواحات.

وتعاني جميع المصارف التجارية في ليبيا من نقص حاد في السيولة المالية بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وانقسام مؤسساتها السيادية.

