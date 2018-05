“الأوقاف” : 60% من الحجاج لفئة كبارالسن

المتوسط :

أعلن رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عباس القاضي أن نسبة 60 في المائة من الحجاج هذا العام ذهبت لفئة كبار السّن، حيث تم ختيار 4.2 آلاف حاج لهذه الفئة، منوها بأنه يمكن إضافة ألفي حاج في حال وافقت إدارة المناسك بالسعودية على ذلك.

وأوضح القاضي بأنه تقدم للحج 11071 حاجا هذا العام ، من أصل 324467 سجلوا في المنظومة للعام الحالي، مشيرا بأن حصة القرعة 1428 حاج، وحصة أهالي الشهداء والجرحى 1050 حاج، والمشرفين 154، إضافة إلى 16 منسقا.

