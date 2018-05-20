توزيع مساعدات غذائية على اكثر من 400 اسرة نازحة وفقيرة ببلدية الجفرة

وزعت منظمة التنمية الانسانية فرع الجفرة مساعدات غذائية على الاسر النازحة من مناطق التوترات الامنية والاسر الفقيرة ببلدية الجفرة .

اشتملت السلة الرمضانية على مواد غذائية من بينها الزيت والمكرونة والسكر والطماطم والدقيق والارز والتن وعلب الفاصوليا والشاهي والحليب وغيرها من المواد الضرورية .

وقالت رئيسة منظمة قارة عافية للتنمية الانسانية بالجفرة المشرفة على برنامج هذه المساعدات بان هذه السلة الرمضانية قدمت لاكثر من 400 اسرة من الاسر النازحة الي الجفرة من مناطق التوترات الامنية وكذلك الاسر المحتاجة والاكثر احتياجا بمدن بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة .

مشيرة الى ان هذه المساعدات مقدمة من رجال الاعمال والخيرين من ابناء الوطن الصالحين الذين يبغون خيرا بالوطن واهله .

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