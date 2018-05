منظمة تنموية توزع مواد غذائية على الأسر الفقيرة بالجفرة

المتوسط:

أعلنت منظمة قارة عافية للتنمية الإنسانية، توزيع مواد غذائية على الأسر الفقيرة بمناطق التوترات الأمنية ببلدية الجفرة.

ومن جانبها، قالت رئيسة المنظمة والمشرفة على برنامج المساعدات، إن المواد الغذاشية وزعت بمناسبة شهر رمضان، مؤكدة أنه تم توزيع أكثر من 400 سلة غذائية على الأسر بمدن بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة .

وأوضحت في تصريحات صحفية، أمس السبت، أن هذه المساعدات مقدمة من رجال الأعمال والخيرين من أبناء الوطن الصالحين الذين يبغون خيرا بالوطن وأهله.

وتابعت: “اشتملت السلة الرمضانية على مواد غذائية من بينها الزيت والمكرونة والسكر والطماطم والدقيق والارز والتن وعلب الفاصوليا والشاهي والحليب وغيرها من المواد الضرورية”.

