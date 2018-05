رئيس “توزيع الوقود” يشارك ف حملة التفتيش على موزعي الغاز

المتوسط:

شارك رئيس مكتب متابعة توزيع الوقود والغاز بشركة البريقة لتسويق النفط فرق التفتيش التابعين للمكتب على موزعي الغاز المعرقلين للحملة التفتيشية.

وأكد رئيس المكتب، عبر الصفحة الرئيسية للجنة أزمة الوقود على فيس بوك، أن أى محاولة لعرقلة مهام المفتشين سيكون العقاب إنهاء عمل الموزع مدى الحياة.

وأوضح أن الجهات الأمنية تعمل مع اللجنة للقبض علي اي مخرب وإحالته للنيابه بتهمة تهديد وإهانة موظف عمومي أثناء عمله.

