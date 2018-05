لجنة أزمة الوقودّ تعلن توافر البنزين بمحطات طرابلس

المتوسط:

أعلنت لجنة أزمة الوقودّ والغَاز بشركة البريقة لتسويق النفط، توا فر مادة وقود البنزين محطات الوقود بطرابلس.

وأضاف اللجنة، عبر صفحتها الرسيمة بموقع فيسبوك، أنه مازال ناقلة الوقود بميناء طرابلس البحري ومستودع طرابلس النفطي تزود محطات الوقود.

وأكدت اللجنة، وصول ناقلة الوقود انوار ليبيا ميناء طرابلس البحري والمحملة 33 مليون لتر وتنتظر خروج الناقلة الراسية بعد افراغ شحنتها لتحل محلها انوار ليبيا.

