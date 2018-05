المتوسط:

نظمت جمعية السلام للأعمال الخيرية، دورة ليبيا للسلام، مساء أمس، بمدينة بني وليد، برعاية مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة.

وتتضمن الدورة، توزيع مساعدات غذائية على العائلات المحتاجة، ودوريا لكرة القدم الخماسية، ومسابقة في حفظ القرآن الكريم، كما تشتمل على مسابقات وأنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية.

وحضر حفل افتتاح الدورة التي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك، عدد من مسؤولي القطاعات، وجمع من منتسبي مؤسسات المجتمع المدني، والأندية الرياضية بالمدينة.

The post انطلاق فعاليات “دورة ليبيا للسلام” ببني وليد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية