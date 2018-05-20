الإعلان عن تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين مدينة أجدابيا

أعلنت مديرية أمن أجدابيا مساء أمس السبت عن البدء في تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين مدينة أجدابيا طيلة أيام شهر رمضان

وأوضح المكتب الإعلامي للمديرية قيام المساعد للشؤون الأمنية ورئيس قسم الانضباط بالإشراف المباشر على الدوريات ونقاط التمركز بالمفترقات داخل شوارع مدينة أجدابيا، وذلك حرصاً منهما على تطبيق الخطة الأمنية

على الوجه الأكمل.

يذكر ان مدينة أجدابيا قد شهدت في أواخر شهر مارس الماضي اختراقاً امنياً على إثره تم استهداف البوابة الشرقية للمدينة بعملية انتحارية من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

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