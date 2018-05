المتوسط:

نشرت صحيفة “لاستمبا” الإيطالية، تصريحات لمصدر من وزراة دفاع بلادها، بشأن تحرك عسكري إلى ليبيا.

وأوضحت الصحيفة، بحسب المصدر، أن وزارة الدفاع الإيطالية تعلن عن عملية عسكرية مرتقبة في المنطقة الغربية بليبيا.

وأكد المصدر، بحسب الصحيفة، عمل عسكري قريب جدًا في ليبيا، موضحًا أنه يوجد تحركات لرحلات استطلاعية من قواعد سيشيليا واقوستو الإيطالية ونقل قطع بحرية بإتجاه شواطئ ليبيا.

