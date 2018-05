قام النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني” أحمد معيتيق” بجولة تفقدية لعدد من المواقع في منطقة حي الأندلس، رفقه عميد البلدية ” محمد عبدالقادر الفطيسي”، وأعضاء المجلس البلدي.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام بمجلس رئاسة الوزراء، شملت الجولة إحدى الساحات العامة في المنطقة، حيث قدم العميد والأعضاء لمعيتيق مقترح البلدية للاستفادة منها كمتنفس للسكان بإنشائها حديقة عامة يطلق عليها ساحة” شهداء المفوضية” وإقامة نصب تذكاري يضم أسماء الشهداء الذين سقطوا جراء العمل الإرهابي الغادر الذي تعرضت له المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال الأيام الماضية.

كما قام معيتيق بزيارة نادي غوط الشغال الرياضي، وكان في استقباله رئيس النادي ” نورالدين الغرياني”، وعدد من اللاعبين الذين استعرضوا أهمية النادي لسكان المنطقة والبطولات المحلية والخارجية التي حققها منذ افتتاحه عام 1985، وأكدوا على ضرورة دعمه حتى يتمكن من صقل مواهب الشباب في مختلف الألعاب.

وشملت الجولة أيضاَ المجمع الإداري للبلدية الذي يقدم خدماته لعدد 360 ألف نسمة بإمكانات محدودة في مبنى يحتاج إلى عملية صيانة وتحوير حتى يستطيع تقديم خدمة للسكان بمختلف المجالات.

هذا وقام معيتيق بتفقد الواجهة البحرية للمنطقة واطلع على الجهود التي قامت بها البلدية مؤخراً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنظيف شاطئ البحر والخطوات المتخذة لرصف طريق البحر الممتد على مسافة 9 كيلو متر، وقدم المهندسون المختصون لمعيتيق شرحاً ضافياً عن الأضرار التي لحقت بالشاطئ بسبب مياه الصرف الصحي التي تصب في البحر بعد توقف محطات المعالجة عن العمل.

وأثنى معيتيق على الجهود التي تبذل من قبل المسؤولين في البلدية وفق الإمكانات المتاحة، مؤكدا على أهمية منطقة حي الأندلس المدخل الغربي لمدينة طرابلس، وضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق سير عملها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في مختلف المجالات، خدمة للمواطنين.

The post “معيتيق” يتفقد منطقة حي الأندلس.. والبلدية تقترح إنشاء حديقة باسم ” شهداء المفوضية” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية