صندوق زكاة وادي البوانيس يعلن توزيع سلة رمضانية على الأسر المحتاجة

أعلنت بلدية وادي البوانيس، أن صندوق الزكاة بالبلدية، باشر بتوزيع السلة الرمضانية على الأسر المحتاجة والتي يقدر عددها بحوالي مائة وخمسون أسرة بمختلف مناطق بلدية وادي البوانيس سمنو وتمنهنت والزيغن.

وأوضح الحساب الرسمي ببلدية وادي البوانيس، عبر فيس بوك، أن السلة الرمضانية تشمل على العديد من الأصناف المتنوعة من المواد الغذائية كمعجون الطماطم والزيت والسكر والتمور والأرز وغيرها من السلع التموينية.

هذا ولا يزال مكتب صندوق الزكاة بالبوانيس يقوم بتجميع المساعدات والتبرعات من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية فعلى من يرغب في تقديم المساعدة ومد يد العون لهذه الأسر التوجه لمقر المكتب الكائن بديوان بلدية وادي البوانيس بمنطقة سمنو.

