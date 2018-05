المتوسط

تنظم الأندية الرياضية ببلدية وادي البوانيس «العلا والقدس وتمنهنت» خلال شهر رمضان المبارك من كل عام العديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية والفكرية.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية وادي البوانيس، على فيس بوك، أنه انطلقت مساء يوم السبت 19 مايو 2018 بنادي العلا الرياضي بمنطقة سمنو دوري في لعبة كرة القدم للفئتين الكبار والصغار موزعين على أربعة عشر فريق هذا وستكون المباراة النهائية ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

The post الأندية الرياضية ببلدية وادي البوانيس تعلن تنظيم أنشطة ومسابقات خلال شهر رمضان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية