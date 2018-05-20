إدارة العلامات التجارية: مواد التنظيف التي تحمل العلامة التجارية ( MAR ) في السوق الليبي مقلدة

خاص

نبهت إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد عن وجود تشابه وتقليد في مواد التنظيف التي تحمل العلامة التجارية ( MAR ) في السوق التجاري الليبي.

وحملت إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ومركز الرقابة على الاغذية والادوية وجهاز الحرس البلدي ومكاتب التفتيش بمراقبات الاقتصاد و مراكز الخدمات الاقتصادية بالمناطق مسئولية حماية المستهلك والاقتصاد الوطني من السلع المقلدة والمغشوشة.

واوضحت عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي بعض النقاط التوضيحية التي من شأنها الارشاد نحو المنتج الاصلي وكيفية تفادي المقلد منه من خلال المغلف الخلفي للعبوة والذي يوضح الاختلاف.

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