السراج يلتفت إلى القمامة المتكدسة في طرابلس

ناقش رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مع مسؤولي شركات الخدمات العامة بطرابلس أزمة تكدس القمامة بالشوارع والاحتياجات اللازمة لإنهاء هذه الأزمة التي زادت بشكل ملحوظ أثر على البيئة المحيطة.

وتناول الاجتماع الذي تم بحضور عميد بلدية سوق الجمعة، هشام بن يوسف، ووزير الحكم المحلي، بداد قنصو، أبرز المشاكل التي تواجه شركات الخدمات العامة وآليات التنسيق لحل هذه المشاكل.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي بتوفير الاحتياجات اللازمة لتمكين شركات الخدمات العامة من أداء واجبها بأفضل صورة ممكنة ووفق الامكانيات المُتاحة.

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